ЮНИСЕФ доставил в Таджикистан более 500 тыс. доз вакцин от кори и краснухи

Более 500 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистан.

Более 500 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в представительстве организации в Таджикистане.

"541 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи доставлены ЮНИСЕФ в Таджикистан при финансовой поддержке Всемирного банка", - говорится в сообщении. По данным представительства, поставка на сумму более 840 тыс. долларов стала частью проекта TEC-19, который направлен на поддержку правительства республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Поддержание служб плановой иммунизации жизненно важно во время пандемии COVID-19", - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане Осама Маккави. По его мнению, иммунизация спасает миллионы людей и защищает детей от болезней и инвалидности.