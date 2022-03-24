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ЮНИСЕФ доставил в Таджикистан более 500 тыс. доз вакцин от кори и краснухи

ЮНИСЕФ доставил в Таджикистан более 500 тыс. доз вакцин от кори и краснухи Более 500 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистан.
Другие страны
24 марта 2022 г. 15:36
ЮНИСЕФ доставил в Таджикистан более 500 тыс. доз вакцин от кори и краснухи

Более 500 тыс. доз вакцин от кори, паротита и краснухи доставлены Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщили в представительстве организации в Таджикистане.

"541 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи доставлены ЮНИСЕФ в Таджикистан при финансовой поддержке Всемирного банка", - говорится в сообщении. По данным представительства, поставка на сумму более 840 тыс. долларов стала частью проекта TEC-19, который направлен на поддержку правительства республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Поддержание служб плановой иммунизации жизненно важно во время пандемии COVID-19", - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Таджикистане Осама Маккави. По его мнению, иммунизация спасает миллионы людей и защищает детей от болезней и инвалидности.

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Версия на английском языке UNICEF delivers over 500,000 doses of MMR vaccines to Tajikistan

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