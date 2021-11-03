ЮНИСЕФ будет финансировать афганских учителей в обход "Талибана"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о намерении создать систему прямого финансирования афганских учителей после того, как международное сообщество прекратило помощь временному афганскому правительству, сформированному движением "Талибан".

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил о намерении создать систему прямого финансирования афганских учителей после того, как международное сообщество прекратило помощь временному афганскому правительству, сформированному движением "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя фонда.

"ЮНИСЕФ создает систему, которая позволит осуществлять прямые выплаты учителям, избегая того, чтобы средства проходили через фактические власти", - заявила руководитель отдела образования организации в Афганистане Жанетт Вогелаар.

В рамках подготовки к осуществлению программы начнется регистрация всех учителей государственных школ. ЮНИСЕФ также призывает мировое сообщество финансово поддержать афганских преподавателей.