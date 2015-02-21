ЮНИСЕФ: Боевики похитили около 90 детей в Южном Судане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные боевики похитили 89 мальчиков в возрасте около 13 лет в Южном Судане, говорится в заявлении местного отделения ЮНИСЕФ, действующего под эгидой ООН.

"Дети были похищены во время экзаменов в школе города Вау Шилук в штате Верхний Нил". Как отмечает Report, об этом говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя ЮНИСЕФ.

По словам очевидцев, вооруженные люди окружили населенный пункт, а затем начали обыскивать каждый дом и забирать детей мужского пола старше 12 лет, отмечает агентство. Пока неизвестно, какая из группировок осуществила нападение. Ранее правозащитники сообщали, что боевики в Южном Судане активно используют детей в качестве слуг и солдат.