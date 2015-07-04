​ЮНЕСКО осуждает новые разрушения памятников в Пальмире

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ В ЮНЕСКО осуждают новые разрушения культурных памятников на территории архитектурно-исторического комплекса Пальмира в Сирии.

Как передает Report, об этом заявила глава ЮНЕСКО Ирина Бокова.

"Новые разрушения свидетельствуют о варварстве и невежестве экстремистских группировок, а также их презрении в отношении местного населения и сирийского народа", - сказала она.

Бокова отметила, что "за бесчинствами боевиков были вынуждены наблюдать дети, которых специально собрали на этот одиозный спектакль".

"Я вновь обращаюсь с призывом ко всем религиозным лидерам, интеллектуалам, молодежи мобилизовать все силы, чтобы не допустить использования религии в преступных целях", - заявила она. Бокова также призвала страны-участницы ЮНЕСКО обратить внимание на проблему контрабанды предметов искусства из зон военных конфликтов.