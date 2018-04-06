 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад и идёт на поправку.

    Как передает Report, её заявление опубликовала пресс-служба Скотленд-Ярда.

    "Я очнулась более недели назад и рада сказать, что силы прибывают с каждым днём. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные добрые пожелания, которые я получила", — говорится в заявлении.

    Скрипаль назвала инцидент с отравлением в Солсбери «сбивающим с толку» и призвала уважать частную жизнь её семьи в период выздоровления.

    О самочувствии отца девушки Сергея Скрипаля в заявлении не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi