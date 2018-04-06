Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад и идёт на поправку.
Как передает Report, её заявление опубликовала пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Я очнулась более недели назад и рада сказать, что силы прибывают с каждым днём. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные добрые пожелания, которые я получила", — говорится в заявлении.
Скрипаль назвала инцидент с отравлением в Солсбери «сбивающим с толку» и призвала уважать частную жизнь её семьи в период выздоровления.
О самочувствии отца девушки Сергея Скрипаля в заявлении не сообщается.
News DepartmentАвтор новости
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