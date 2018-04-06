Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия сообщила, что очнулась более недели назад и идёт на поправку.

Как передает Report, её заявление опубликовала пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Я очнулась более недели назад и рада сказать, что силы прибывают с каждым днём. Я благодарна за интерес ко мне и за многочисленные добрые пожелания, которые я получила", — говорится в заявлении.

Скрипаль назвала инцидент с отравлением в Солсбери «сбивающим с толку» и призвала уважать частную жизнь её семьи в период выздоровления.

О самочувствии отца девушки Сергея Скрипаля в заявлении не сообщается.