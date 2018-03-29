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    Юлия Скрипаль пришла в сознание - СМИ

    БАКУ. 29 марта. REPORT.AZ/ Отравленная в британском городе Солсбери дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить. Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя больницы.

    "Она хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме", - говорит доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери.

    При этом её отец находится в критическом, но стабильном состоянии.

    Ранее сообщалось, что состояние Юлии Скрипаль улучшается.

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. 

    Они были отравлены нервно-паралитическим веществом, как утверждает Лондон, российского производства. Москва свою причастность к инциденту отрицает.  

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