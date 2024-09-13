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ЮАР заявила, что странам Африки нужны равные полномочия при вхождении в СБ ООН

ЮАР заявила, что странам Африки нужны равные полномочия при вхождении в СБ ООН Южно-Африканская Республика позитивно относится к высказанному США намерению поддержать создание двух новых мест постоянных членов Совета Безопасности ООН для стран Африки, однако считает, что они должны иметь полномочия, аналогичные другим членам Совбеза
Другие страны
13 сентября 2024 г. 21:25
ЮАР заявила, что странам Африки нужны равные полномочия при вхождении в СБ ООН

Южно-Африканская Республика позитивно относится к высказанному США намерению поддержать создание двух новых мест постоянных членов Совета Безопасности ООН для стран Африки, однако считает, что они должны иметь полномочия, аналогичные другим членам Совбеза, включая право вето.

Как передает Report, об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с журналистами в Претории.

"Мы приветствуем высказанное США намерение о предоставлении в СБ двух мест для Африки в составе постоянных стран-членов, - сказал он. - Африка в течение многих лет боролась за участие на равных в СБ ООН, так как отсутствие в нем континента, который насчитывает 1,3 млрд жителей, уменьшает роль ООН".

По словам С.Рамапоса, тот факт, что США не поддерживают предоставление права вето новым потенциальным членам СБ, создает проблемы. "Мы будем требовать, чтобы новые постоянные члены СБ имели права, аналогичные нынешним членам, - отметил глава государства. - Без этого мы становимся странами второго сорта по отношению к нынешним постоянным членам СБ. Хорошо, что Африка будет находиться среди постоянных членов СБ ООН, однако необходимо двигаться дальше и не допустить появления среди постоянных членов СБ стран, которым отведены вторые роли".

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