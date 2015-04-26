ЮАР осудила отзыв Нигерией посла в связи с убийствами иностранных граждан

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Южноафриканские власти назвали неконструктивным и вызывающим сожаление решение Нигерии отозвать своего посла на фоне скандала, вызванного участившимися в ЮАР нападениями на иностранцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, по мнению ЮАР, "братская страна пытается эксплуатировать трагические эпизоды".

По меньшей мере семь иностранных граждан были убиты в Дурбане и Йоханнесбурге. В этих инцидентах винят растущую безработицу и бездействие местных властей. Некоторые же возлагают ответственность на Гудвилла Звелитини - действующего короля племени зулусов, которые проживают на территории ЮАР.

Власти Нигерии в субботу выступили со специальным заявлением, в котором обвинили ЮАР в неспособности бороться с ксенофобией.