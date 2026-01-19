YPG/SDG заявили об отказе роспуска коалиции

Коалиция "Силы демократической Сирии" YPG/SDG не будет распущена. Мы приняли условия соглашения, чтобы остановить кровопролитие.

Как передает Report, об этом телеканалу Al Arabiya заявил командующий коалицией YPG/SDG Мазлюм Абди.

По его словам, YPG/SDG "не распались и не потерпели поражение" и "продолжат защищать свои территории". Он пояснил, что 19 января отправляется в Дамаск "для того, чтобы завершить работу над соглашением", детали которого будут объявлены после его возвращения.

Напомним, ранее президент Сирии Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает переход провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны под полный контроль переходного правительства Сирии. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.