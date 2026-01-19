İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 04:14
    YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edib

    "YPG/SDQ terror təşkilatı dağılmayacaq. Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün razılaşmanın şərtlərini qəbul etdik".

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə YPG/SDQ koalisiyasının komandiri Məzlum Əbdi "Al Arabiya" televiziyasına bildirib.

    Onun sözlərinə görə, YPG/SDQ "parçalanmayıb və məğlub olmayıb" və "ərazilərini müdafiə etməyə davam edəcək".

    O, razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün yanvarın 19-da Dəməşqə gedəcəyini və təfərrüatları qayıtdıqdan sonra açıqlayacağını bəyan edib.

    Suriya terror
    YPG/SDG заявили об отказе роспуска коалиции

    Son xəbərlər

    04:33

    Venesuela neft və qaz sənayesini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    04:14

    YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    03:36

    İspaniyada vaqonların relslərdən çıxması nəticəsində ölənlərin sayı ikiqat artıb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    03:32

    Portuqaliyada 40 ildən sonra ilk dəfə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək - Yenilənib-2

    Digər ölkələr
    02:30

    Antonio Koşta Qrenlandiya ilə bağlı fövqəladə iclas çağırıb

    Digər ölkələr
    02:06

    Afrika Millətlər Kubokunun qalibi bəlli olub

    Futbol
    02:02

    Zelenski Floridada ABŞ ilə aparılan müzakirələrdən danışıb

    Digər ölkələr
    01:33

    Kolumbiyada qruplaşmalar arasında atışma 27 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    01:07

    Ərdoğan Əhməd Əl Şaraaya dəstəyini ifadə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti