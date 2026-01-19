YPG/SDQ ləğv edilmədiyini bəyan edib
Digər ölkələr
- 19 yanvar, 2026
- 04:14
"YPG/SDQ terror təşkilatı dağılmayacaq. Qan tökülməsinin qarşısını almaq üçün razılaşmanın şərtlərini qəbul etdik".
"Report" xəbər verir ki, bu barədə YPG/SDQ koalisiyasının komandiri Məzlum Əbdi "Al Arabiya" televiziyasına bildirib.
Onun sözlərinə görə, YPG/SDQ "parçalanmayıb və məğlub olmayıb" və "ərazilərini müdafiə etməyə davam edəcək".
O, razılaşmanı yekunlaşdırmaq üçün yanvarın 19-da Dəməşqə gedəcəyini və təfərrüatları qayıtdıqdan sonra açıqlayacağını bəyan edib.
