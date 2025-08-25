YouGov: 71% британцев недовольны борьбой правительства с нелегальной миграцией

О нас

25 августа 2025 г. 06:55
Более 70% британцев полагают, что правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера плохо справляется с кризисом, вызванным размещением нелегальных мигрантов в гостиницах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov 20-21 августа.

Согласно полученным данным, из 2,15 тыс. человек, принявших участие в исследовании, 71% высказал мнение, что нынешние власти плохо решают сложившуюся в этой сфере ситуацию. Противоположного мнения придерживаются всего 11% респондентов.

Лишь 9% опрошенных полагают, что находящаяся у власти Лейбористская партия лучше всего может справиться с проблемой нелегальной миграции. Больше всего респондентов - 31% - полагают, что наиболее эффективно исправить нынешнее положение в этой сфере способна правопопулистская партия Reform UK.

Версия на азербайджанском языке Sorğu: Britaniyalıların 71%-i hökumətin qeyri-qanuni miqrasiyaya münasibətindən narazıdır

