YouGov: 71% британцев недовольны борьбой правительства с нелегальной миграцией

Более 70% британцев полагают, что правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера плохо справляется с кризисом, вызванным размещением нелегальных мигрантов в гостиницах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov 20-21 августа.

Согласно полученным данным, из 2,15 тыс. человек, принявших участие в исследовании, 71% высказал мнение, что нынешние власти плохо решают сложившуюся в этой сфере ситуацию. Противоположного мнения придерживаются всего 11% респондентов.

Лишь 9% опрошенных полагают, что находящаяся у власти Лейбористская партия лучше всего может справиться с проблемой нелегальной миграции. Больше всего респондентов - 31% - полагают, что наиболее эффективно исправить нынешнее положение в этой сфере способна правопопулистская партия Reform UK.