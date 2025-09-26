Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Yonhap: Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 06:22
    Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь после того, как коммерческое судно КНДР нарушило Северную разграничительную линию в Желтом море, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство​ Yonhap.​​

    Инцидент произошел около 05:00 по местному времени у острова Пэннёндо. Южнокорейская сторона сначала транслировала предупреждение с помощью техники. После предупредительных выстрелов коммерческое судно КНДР покинуло южнокорейские воды, указали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

    В Пхеньяне Северную разграничительную линию не признают.

    "Наши вооруженные силы внимательно следили за действиями Северной Кореи и отреагировали в соответствии с оперативной инструкцией. Мы защитим Северную разграничительную линию, реагируя на любую ситуацию, поддерживая боеготовность", - добавили в комитете.

