Yonhap: Южная Корея произвела предупредительные выстрелы в сторону судна КНДР

Вооруженные силы Республики Корея открыли предупредительный огонь после того, как коммерческое судно КНДР нарушило Северную разграничительную линию в Желтом море, которую в Сеуле считают фактической морской границей.

Как передает Report, об этом сообщило агентство​ Yonhap.​​

Инцидент произошел около 05:00 по местному времени у острова Пэннёндо. Южнокорейская сторона сначала транслировала предупреждение с помощью техники. После предупредительных выстрелов коммерческое судно КНДР покинуло южнокорейские воды, указали в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В Пхеньяне Северную разграничительную линию не признают.

"Наши вооруженные силы внимательно следили за действиями Северной Кореи и отреагировали в соответствии с оперативной инструкцией. Мы защитим Северную разграничительную линию, реагируя на любую ситуацию, поддерживая боеготовность", - добавили в комитете.