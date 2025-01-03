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СМИ: Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи

СМИ: Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи прибыли в резиденцию президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже.
Другие страны
3 января 2025 г. 04:26
СМИ: Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи

Столкновения вспыхнули на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции. Других подробностей пока нет.

04:19

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи прибыли в резиденцию президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Арест проводится в рамках выданного ранее ордера. При этом у резиденции Юн Сок Ёля все еще находятся его сторонники, которые накануне организовали там массовый митинг в поддержку президента.

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