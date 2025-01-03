СМИ: Военные препятствуют аресту президента Южной Кореи

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи прибыли в резиденцию президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже.

Столкновения вспыхнули на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap .

По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции. Других подробностей пока нет.

04:19

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи прибыли в резиденцию президента Юн Сок Ёля для его ареста по делу о мятеже.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap .

Арест проводится в рамках выданного ранее ордера. При этом у резиденции Юн Сок Ёля все еще находятся его сторонники, которые накануне организовали там массовый митинг в поддержку президента.