Yonhap: Трамп посетит Южную Корею

Президент США Дональд Трамп собирается посетить Республику Корея, но может пропустить саммит АТЭС в Кёнджу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейских правящих кругах.

Идет обсуждение варианта, при котором Трамп может провести встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не присутствовать на самом саммите АТЭС в Кёнджу, запланированном на 31 октября - 1 ноября.

По данным агентства, президент США, как ожидается, примет участие в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, который пройдет 26 - 28 октября. После этого Трамп направится в Японию. Согласно японским СМИ, 28 октября, вероятно, состоится встреча лидеров США и Японии. В Сеуле предполагают, что Трамп прибудет в Южную Корею 29 октября, визит может оказаться однодневным.

Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином.