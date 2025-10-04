Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Yonhap: Трамп посетит Южную Корею

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 08:57
    Yonhap: Трамп посетит Южную Корею

    Президент США Дональд Трамп собирается посетить Республику Корея, но может пропустить саммит АТЭС в Кёнджу.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейских правящих кругах.

    Идет обсуждение варианта, при котором Трамп может провести встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не присутствовать на самом саммите АТЭС в Кёнджу, запланированном на 31 октября - 1 ноября.

    По данным агентства, президент США, как ожидается, примет участие в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, который пройдет 26 - 28 октября. После этого Трамп направится в Японию. Согласно японским СМИ, 28 октября, вероятно, состоится встреча лидеров США и Японии. В Сеуле предполагают, что Трамп прибудет в Южную Корею 29 октября, визит может оказаться однодневным.

    Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Си Цзиньпином.

