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Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения

Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения Оппозиционные депутаты Республики Корея сохраняют повышенную бдительность на фоне "многочисленных сообщений" о возможности второй попытки введения военного положения.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 07:32
Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения

Оппозиционные депутаты Республики Корея сохраняют повышенную бдительность на фоне "многочисленных сообщений" о возможности второй попытки введения военного положения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Демократическую партию "Тобуро".​​​​

"Партия получает много информации и вопросов о второй попытке введения военного положения. Наши депутаты намерены с сегодняшнего дня оставаться на территории Национального собрания", - сказал официальный представитель партии Чо Сын Ре.

Он добавил, что депутаты поддерживают повышенную готовность.

Центр защиты прав военнослужащих также сообщил, что многие подразделения сухопутных сил получили "приказ быть готовыми к возможности экстренного собрания командиров" к 8 декабря. Правозащитная организация утверждает, что существуют предпосылки, указывающие на подготовку нового военного положения. Курировать военное положение 3 декабря был назначен начальник штаба армии Пак Ан Су, ранее президент не принял его отставку.

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