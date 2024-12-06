Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения

Оппозиционные депутаты Республики Корея сохраняют повышенную бдительность на фоне "многочисленных сообщений" о возможности второй попытки введения военного положения.

Оппозиционные депутаты Республики Корея сохраняют повышенную бдительность на фоне "многочисленных сообщений" о возможности второй попытки введения военного положения.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Демократическую партию "Тобуро".​​​​

"Партия получает много информации и вопросов о второй попытке введения военного положения. Наши депутаты намерены с сегодняшнего дня оставаться на территории Национального собрания", - сказал официальный представитель партии Чо Сын Ре.

Он добавил, что депутаты поддерживают повышенную готовность.

Центр защиты прав военнослужащих также сообщил, что многие подразделения сухопутных сил получили "приказ быть готовыми к возможности экстренного собрания командиров" к 8 декабря. Правозащитная организация утверждает, что существуют предпосылки, указывающие на подготовку нового военного положения. Курировать военное положение 3 декабря был назначен начальник штаба армии Пак Ан Су, ранее президент не принял его отставку.