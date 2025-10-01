Yonhap: Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 06:23
Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Белого дома.
Он напомнил, что во время первого срока Трамп трижды встречался с лидером КНДР, и это способствовало "стабилизации ситуации на Корейском полуострове". По словам источника агентства, с тех пор политика США в отношении КНДР не изменилась. "Президент Трамп остается открытым к диалогу с Ким Чен Ыном без предварительных условий", - сказал неназванный чиновник. Yonhap поясняет, что Белый дом впервые уточнил, что американский президент не требует выполнения предварительных условий.
Yonhap: Белый дом заявил о готовности Трампа к встрече с Ким Чен Ыном
