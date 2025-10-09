Ynet: После вывода войск Израиль сохранит контроль над 53% сектора Газа

В ходе реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

По его данным, после голосования в израильском правительстве, "на котором соглашение будет окончательно одобрено, Израиль должен будет в течение 24 часов отвести войска на линию, согласованную с радикальным палестинским движением ХАМАС".

"После вывода войск Израиль сохранит контроль примерно над 53% территории Газы", - отмечает издание, указывая, что "в ходе вывода войск Армия обороны Израиля покинет город Газа, который она начала захватывать в ходе операции "Колесницы Гидеона".