    Ynet: Генштаб Израиля привел ВС в секторе Газа в состояние повышенной готовности

    • 09 октября, 2025
    • 07:17
    Ynet: Генштаб Израиля привел ВС в секторе Газа в состояние повышенной готовности

    Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа приведены в состояние повышенной готовности.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    По его данным, подразделения ЦАХАЛ, находящиеся на территории сектора Газа, приведены в состояние повышенной готовности "из-за опасений по поводу запасов вооружения палестинского радикального движения ХАМАС". "После объявления президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня и соглашении об освобождении заложников в Газе ХАМАС может использовать оставшееся у него оружие для ракетных и минометных обстрелов, а также для нападения на солдат ЦАХАЛ", - приводит Ynet слова главы генштаба Израиля Эяля Замира.

    Также портал отмечает, что ранее Замир "проинструктировал всех военнослужащих, находящихся на передовой и в глубине позиций, подготовиться к любому развитию событий". Одновременно начальник генштаба отдал распоряжение о подготовке к проведению операции по возвращению заложников, "действуя деликатно и профессионально".

    Израиль ХАМАС ЦАХАЛ боевая готовность Эяль Замир
    İsrail ordusu Qəzza şəhərini tərk edəcək
    IDF on high alert ahead of Gaza ceasefire, warns of last-minute Hamas attacks

