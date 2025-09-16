Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

Израиль нанес 37 ударов по городу Газе за 20 минут, в том числе с вертолетов.

Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet.

По его информации, Армия обороны Израиля задействовала беспилотники и вертолеты, а также открыла артиллерийский огонь. Жители города массово эвакуируются из атакуемых районов, говорится в публикации.

В результате израильских ударов в секторе Газа, как указывает агентство WAFA со ссылкой на медиков, за сутки погибли 62 человека, большинство из них - в самом городе. Число пострадавших не уточняется. По данным агентства, в ходе операции Армии обороны Израиля в городе Газе урон нанесен нескольким жилым домам и самой высокой башне.