Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 06:56
Израиль нанес 37 ударов по городу Газе за 20 минут, в том числе с вертолетов.
Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet.
По его информации, Армия обороны Израиля задействовала беспилотники и вертолеты, а также открыла артиллерийский огонь. Жители города массово эвакуируются из атакуемых районов, говорится в публикации.
В результате израильских ударов в секторе Газа, как указывает агентство WAFA со ссылкой на медиков, за сутки погибли 62 человека, большинство из них - в самом городе. Число пострадавших не уточняется. По данным агентства, в ходе операции Армии обороны Израиля в городе Газе урон нанесен нескольким жилым домам и самой высокой башне.
