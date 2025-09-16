Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 06:56
    Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

    Израиль нанес 37 ударов по городу Газе за 20 минут, в том числе с вертолетов.

    Как передает Report, об этом сообщил израильский портал Ynet.

    По его информации, Армия обороны Израиля задействовала беспилотники и вертолеты, а также открыла артиллерийский огонь. Жители города массово эвакуируются из атакуемых районов, говорится в публикации.

    В результате израильских ударов в секторе Газа, как указывает агентство WAFA со ссылкой на медиков, за сутки погибли 62 человека, большинство из них - в самом городе. Число пострадавших не уточняется. По данным агентства, в ходе операции Армии обороны Израиля в городе Газе урон нанесен нескольким жилым домам и самой высокой башне.

    cектор Газа погибшие израиле-палестинский конфликт
    "Ynet": İsrail Qəzzaya 20 dəqiqədə 37 zərbə endirib

    Последние новости

    08:27

    В Баку на 16 улицах и проспектах наблюдаются пробки

    Инфраструктура
    08:17
    Фото

    В Кюрдамире в тяжелом ДТП погиб один человек, еще один получил травмы

    Происшествия
    08:09

    В результате наступления ЦАХАЛ на Газу погибли по меньшей мере восемь человек

    Другие страны
    07:49

    WSJ: Сделка США и КНР по TikTok будет предусматривать покупку доли соцсети

    Другие страны
    07:27

    В ЕС конфисковали несколько тысяч китайских контейнеров

    Другие страны
    06:56

    Ynet: Армия Израиля нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут

    Другие страны
    06:44

    Ташкент направил Москве ноту в связи с избиением граждан Узбекистана во Владивостоке

    В регионе
    06:07

    В Нью-Йорке может пройти встреча Рубио и Лаврова

    Другие страны
    05:46

    В результате российского авиаудара по Запорожью погиб один, пострадали семь человек

    Другие страны
    Лента новостей