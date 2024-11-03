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Явка во втором туре выборов президента Молдовы на 25% выше, чем в первом

Явка во втором туре выборов президента Молдовы на 25% выше, чем в первом Активность избирателей во втором туре выборов президента Молдовы на 10:00 (12:00 по бакинскому времени) на 25% выше, чем в первом туре.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 12:36
Явка во втором туре выборов президента Молдовы на 25% выше, чем в первом

Активность избирателей во втором туре выборов президента Молдовы на 10:00 (12:00 по бакинскому времени) на 25% выше, чем в первом туре.

Как передает Report, такие данные представила на своем сайте Центральная избирательная комиссия страны.

Во втором туре выборов борьбу продолжают президент Майя Санду, получившая в первом туре 42,49% голосов, и бывший генпрокурор Александр Стояногло с 25,95%.

Санду и ее партия взяли курс на интеграцию в ЕС и разрыв с Россией и СНГ. Стояногло, поддерживая интеграцию в ЕС, выступает за сохранение прагматичных отношений с Россией и СНГ, сотрудничество с которыми важно для Молдовы.

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Версия на азербайджанском языке Moldovada prezident seçkilərinin ikinci turunda seçici fəallığı yüksəkdir

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