Явка на выборах президента Хорватии составила 14%

Явка избирателей на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии по состоянию на 11:30 по местному времени составила 14%.

Явка избирателей на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии по состоянию на 11:30 по местному времени составила 14%.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК).

По информации ведомства, на выборах в 2019 году на это же время явка составляла 15,75%.

Выборы президента Хорватии проходят спокойно, существенных нарушений не отмечено. Пресс-секретарь ГИК Славен Хойски отметил, что все избирательные участки были открыты вовремя, а некоторые из них за рубежом уже успели завершить свою работу.

Граждане Хорватии в воскресенье выбирают президента на очередной пятилетний срок. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) в стране открылись 6 650 избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 по местному времени (21:00 мск). Правом голоса на этих выборах обладают 3 762 224 гражданина, в том числе почти 250 тыс. проживающих за рубежом.