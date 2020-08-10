Явка на выборах президента Беларуси составила 84,05%

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики.

Явка избирателей на выборах президента Белоруссии на 20.00 составила 84,05%, сообщил в воскресенье ЦИК республики.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным на сайте ЦИК, в Гомельской области явка составила 89,81%, в Могилевской – 90,44%, в Брестской – 91,97%, в Витебской - 82,73%, в Гродненской – 88,81%, в Минской – 84,53%, в Минске – 66,1%.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35%, на втором месте Светлана Тихановская с 8%.