Японский вице-премьер извинился за свои высказывания о Гитлере

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Японский вице-премьер, министр финансов и ближайший друг главы кабинета министров Синдзо Абэ Таро Асо принес извинения за свои высказывания о Гитлере.

Как передает Report, накануне Асо выступал с лекцией перед молодыми политиками – своими сторонниками.

Глава японского финансового ведомства отметил, что результат чрезвычайно важен.

«Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится», — заявил он.

Однако впоследствии извинился и добавил, что относительно мотивов Гитлера он ошибся. «Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — цитируют японские СМИ распространенное от имени вице-премьера заявление.