О нас
Report Georgia
Аудио новости

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса Ученые из японских университетов Осаки и Хоккайдо разработали способ ускоренного анализа мутаций штамма коронавируса
Другие страны
29 апреля 2021 г. 13:03
Японские ученые разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Ученые из японских университетов Осаки и Хоккайдо разработали способ ускоренного анализа мутаций штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют материалы исследования, обнародованного в журнале Cell Reports.

Задача быстрого выявления мутировавших линий коронавируса является в настоящее время одной из приоритетных на фоне быстро растущего числа случаев заражений штаммами COVID, отличными от традиционного. Так, в частности, на юго-западе Японии частота выявления мутаций составляет до 80% от всех случаев.

Разработанный японскими учеными способ предполагает использование метода ПЦР для создания клонов вируса SARS-CoV-2, что впоследствии "позволяет быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса".

Также отмечается, что метод позволяет сократить время исследований мутаций коронавируса до двух недель в то время, как на традиционные способы у ученых обычно уходит до нескольких месяцев.

По последним данным, общее число заражений коронавирусом в Японии составляет 583 125. С начала эпидемии в стране скончались 10 139 человек. С 17 февраля в Японии стартовал первый этап вакцинации, который охватил 4,7 миллиона медработников. С 12 апреля началась вакцинация людей старше 65 лет. Как ожидается, в полном масштабе массовая вакцинация развернется после майских праздников. Всего на этом этапе будет привито 36 миллионов пожилых людей. Пока в Японии привито менее 1% населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект О частном исполнении
В Азербайджане впервые подготовлен законопроект "О частном исполнении"
27 апреля 2021 г. 14:45
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
Посол Швейцарии: Евро-2020 поспособствует усилению наших связей - ЭКСКЛЮЗИВ
27 апреля 2021 г. 11:37
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
На сегодняшнем заседании ЦИК изберут председателя
27 апреля 2021 г. 11:14
Наталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоНаталья Мамедова: Фаик Гараев мне как отец - ИНТЕРВЬЮ
26 апреля 2021 г. 12:19
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi