Японская Asahi сообщила о возможной утечке данных 1,9 млн человек из-за кибератаки

Японский производитель продуктов питания и напитков Asahi Group сообщил о возможной утечке персональных данных 1,9 млн человек в результате сентябрьской кибератаки.

Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что утечка могла затронуть сотрудников и членов их семей, а также обращавшихся в центры клиентского обслуживания.

Информация о кредитных картах не утекла, но могли утечь имена, адреса проживания, электронной почты и телефонные номера, заявила компания.

В конце сентября Asahi приостановила поставки некоторых напитков после того, как кибератака нарушила работу ее системы приема и доставки заказов.

Компания также заморозила производство на большинстве из 30 своих заводов в Японии, прием и доставку заказов японских дочерних предприятий и работу колл-центров, в том числе линий обслуживания потребителей. Атака была совершена с целью вымогательства, отметили в ведомстве.

Asahi основана в 1889 году и в числе прочего владеет пивными брендами Asahi Super Dry (самое популярное пиво в Японии), Peroni и Pilsner Urquell.