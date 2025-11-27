Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Японская Asahi сообщила о возможной утечке данных 1,9 млн человек из-за кибератаки

    Другие страны
    27 ноября, 2025
    • 15:12
    Японская Asahi сообщила о возможной утечке данных 1,9 млн человек из-за кибератаки

    Японский производитель продуктов питания и напитков Asahi Group сообщил о возможной утечке персональных данных 1,9 млн человек в результате сентябрьской кибератаки.

    Как передает Report об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается, что утечка могла затронуть сотрудников и членов их семей, а также обращавшихся в центры клиентского обслуживания.

    Информация о кредитных картах не утекла, но могли утечь имена, адреса проживания, электронной почты и телефонные номера, заявила компания.

    В конце сентября Asahi приостановила поставки некоторых напитков после того, как кибератака нарушила работу ее системы приема и доставки заказов.

    Компания также заморозила производство на большинстве из 30 своих заводов в Японии, прием и доставку заказов японских дочерних предприятий и работу колл-центров, в том числе линий обслуживания потребителей. Атака была совершена с целью вымогательства, отметили в ведомстве.

    Asahi основана в 1889 году и в числе прочего владеет пивными брендами Asahi Super Dry (самое популярное пиво в Японии), Peroni и Pilsner Urquell.

