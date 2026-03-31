Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории
- 31 марта, 2026
- 05:48
Япония выявила деятельность китайского исследовательского судна в исключительной экономической зоне страны к западу и северо-западу от острова Уоцурисима.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Согласно информации береговой охраны, в понедельник около 13:30 по местному времени китайское океанографическое судно Xiang Yang Hong 22 было замечено примерно в 37 морских милях от острова Уоцурисима, входящего в спорный архипелаг в Восточно-Китайском море.
Отмечается, что судно опустило в воду трубоподобное оборудование с обоих бортов, а также тросоподобное оборудование с кормовой части.
Японское патрульное судно по радио предупредило китайскую сторону, что проведение морских научных исследований без согласия Токио является недопустимым.
В заявлении, распространенном поздно вечером в понедельник, береговая охрана Японии подчеркнула, что продолжает наблюдение за китайским судном и вновь требует прекратить данную деятельность.
Отметим, архипелаг, в состав которого входит остров Уоцурисима, остается предметом территориального спора между Японией и Китаем. Токио называет эти острова Сэнкаку, а Пекин - Дяоюйдао. Воды вокруг архипелага регулярно становятся зоной напряженности между двумя странами.