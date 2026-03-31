    Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории

    • 31 марта, 2026
    • 05:48
    Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории

    Япония выявила деятельность китайского исследовательского судна в исключительной экономической зоне страны к западу и северо-западу от острова Уоцурисима.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Береговую охрану Японии.

    Согласно информации береговой охраны, в понедельник около 13:30 по местному времени китайское океанографическое судно Xiang Yang Hong 22 было замечено примерно в 37 морских милях от острова Уоцурисима, входящего в спорный архипелаг в Восточно-Китайском море.

    Отмечается, что судно опустило в воду трубоподобное оборудование с обоих бортов, а также тросоподобное оборудование с кормовой части.

    Японское патрульное судно по радио предупредило китайскую сторону, что проведение морских научных исследований без согласия Токио является недопустимым.

    В заявлении, распространенном поздно вечером в понедельник, береговая охрана Японии подчеркнула, что продолжает наблюдение за китайским судном и вновь требует прекратить данную деятельность.

    Отметим, архипелаг, в состав которого входит остров Уоцурисима, остается предметом территориального спора между Японией и Китаем. Токио называет эти острова Сэнкаку, а Пекин - Дяоюйдао. Воды вокруг архипелага регулярно становятся зоной напряженности между двумя странами.

    Береговая охрана Японии Остров Уоцурисима Китайское исследовательское судно Китайская Народная Республика

    Последние новости

    05:48

    Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории

    Другие страны
    05:11

    БПЛА поразил нефтяной танкер у Дубая, начался пожар

    Другие
    04:42

    Ареф: В случае наземной операции возвращение военных США будет зависеть уже от Тегерана

    В регионе
    04:10

    США продлили срок действия разрешения на переговоры по активам "Лукойла"

    В регионе
    03:46

    J.P. Morgan спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов

    Энергетика
    03:12

    Bloomberg: Четыре танкера, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили маршруты

    Энергетика
    02:41

    В Дагестане обстреляли сотрудников правоохранительных органов

    В регионе
    02:04
    Фото

    ФИФА выразила благодарность АФФА

    Футбол
    01:45

    США надеются подписать соглашение с Ираном до 6 апреля

    Другие страны
    Лента новостей