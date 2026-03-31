    Yaponiya mübahisəli suların yaxınlığında Çin gəmisi aşkar edib

    Yaponiya, Uotsurişima adasının qərbində və şimal-qərbində yerləşən xüsusi iqtisadi zonada Çin tədqiqat gəmisinin fəaliyyətini aşkar edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Yaponiya Sahil Mühafizəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Çin okeanoqrafik tədqiqat gəmisi "Xiang Yang Hong 22" bazar ertəsi günü yerli vaxtla saat 13:30 radələrində Şərqi Çin dənizində mübahisəli arxipelaqın bir hissəsi olan Uotsurişima adasından təxminən 37 dəniz mili məsafədə müşahidə edilib.

    Vurğulanıb ki, gəmi hər iki tərəfdən su borusuna bənzər avadanlıqları suya endirib.

    Yaponiya patrul gəmisi Çin tərəfini radio ilə Tokionun razılığı olmadan dəniz elmi tədqiqatlarının aparılmasının qəbuledilməz olduğu barədə xəbərdar edib.

    Bazar ertəsi günü yayımlanan açıqlamada Yaponiya Sahil Mühafizəsi Çin gəmisini izləməyə davam etdiyini vurğulayıb və bu cür fəaliyyəti dayandırmaq üçün tələbini təkrarlayıb.

    Япония засекла китайское судно у острова в спорной акватории

