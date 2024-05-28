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Япония запустит в космос первый в мире спутник из дерева

Япония запустит в космос первый в мире спутник из дерева В Японии построили первый в мире спутник из дерева, который будет запущен в космос. Как передает Report, об этом объявил Киотский университет, специалисты которого почти четыре года вели разработку и создавали спутник LignoSat.
Другие страны
28 мая 2024 г. 20:59
Япония запустит в космос первый в мире спутник из дерева

В Японии построили первый в мире спутник из дерева, который будет запущен в космос.

Как передает Report, об этом объявил Киотский университет, специалисты которого почти четыре года вели разработку и создавали спутник LignoSat.

В заявлении говорится, что совместная исследовательская группа Киотского университета и лесообрабатывающей корпорации Sumitomo Foresty вели разработку деревянного спутника с апреля 2020 года. Подчеркивается, что в основе идеи создания такого спутника лежала забота об окружающей среде - при возвращении на Землю после выполнения своей миссии такой спутник полностью сгорит при входе в атмосферу. Спутник представляет собой куб с размерами стенок 10 см и толщиной 4-5,5 мм. В то же время отмечается, что в его конструкции все-таки есть несколько створок, сделанных из алюминия. К нему также прикреплены солнечные батареи, а весит он всего 1 кг.

Примечательно, что при сборке спутника использовалась особая технологий японской традиционной работы по дереву, в которой обходятся без применения креплений или каких-либо клейких материалов. Японские инженеры подчеркивают, что спутник прошел проверку на нахождение в открытом космосе. Ожидается, что в этом году спутник будет запущен в космос на ракете SpaceX.

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