Япония запустила новый разведывательный спутник Optical 8 для наблюдения за КНДР

Корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий.

Корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась на сайте компании.

Аппарат должен заменить аналогичный спутник Optical 6, запущенный в 2018 году, поскольку срок его эксплуатации скоро подойдет к концу. В январе прошлого года Mitsubishi Heavy Industries вывела на орбиту спутник Radar 7 из той же серии.

Часть имеющихся у Японии разведывательных спутников - это аппараты, которые передают изображение земной поверхности с помощью оптических датчиков, другие - это радиолокационные спутники, осуществляющие сбор информации с помощью радара.

Optical 8 был запущен с помощью ракеты-носителя H-2A. Это ее 48-й по счету запуск. Всего их намечено 50, после чего ракету должен заменить новый носитель H3.