О нас

Япония запустила новый разведывательный спутник Optical 8 для наблюдения за КНДР

Япония запустила новый разведывательный спутник Optical 8 для наблюдения за КНДР Корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий.
Другие страны
12 января 2024 г. 09:05

Корпорация Mitsubishi Heavy Industries запустила новый разведывательный спутник Optical 8, который предназначен для отслеживания ракетных пусков КНДР и оценки ущерба от стихийных бедствий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция запуска с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима велась на сайте компании.

Аппарат должен заменить аналогичный спутник Optical 6, запущенный в 2018 году, поскольку срок его эксплуатации скоро подойдет к концу. В январе прошлого года Mitsubishi Heavy Industries вывела на орбиту спутник Radar 7 из той же серии.

Часть имеющихся у Японии разведывательных спутников - это аппараты, которые передают изображение земной поверхности с помощью оптических датчиков, другие - это радиолокационные спутники, осуществляющие сбор информации с помощью радара.

Optical 8 был запущен с помощью ракеты-носителя H-2A. Это ее 48-й по счету запуск. Всего их намечено 50, после чего ракету должен заменить новый носитель H3.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
Президент: В этом году в Карабахе, Восточном Зангезуре будут продолжены все инфраструктурные проекты
10 января 2024 г. 21:34
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
10 января 2024 г. 21:30
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
Президент Азербайджана: Франция – это страна, вооружающая Армению и готовящая ее к очередной войне
10 января 2024 г. 21:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi