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Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

Япония запустила на орбиту разведывательный спутник Ракета-носитель среднего класса H-IIA в четверг стартовала на орбиту с японским разведывательным спутником IGS Radar 8.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 09:48
Япония запустила на орбиту разведывательный спутник

Ракета-носитель среднего класса H-IIA в четверг стартовала на орбиту с японским разведывательным спутником IGS Radar 8.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила компания-разработчик Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск провели со стартовой площадки космического центра Танэгасима в 14:24 по японскому времени.

Космический аппарат выводится на орбиту в рамках японской государственной программы Information Gathering Satellite (IGS) для обеспечения страны собственными спутниковыми разведданными. Разработка программы была начата в 1998 году в ответ на испытания северокорейских ракет.

Аппарат будет использоваться Центром спутниковой информации кабинета министров Японии. При этом он будет служить как для национальной обороны Японии, так и для мониторинга гражданских стихийных бедствий.

Спутник будет функционировать в составе существующей японской орбитальной группировки. Аппараты в ее составе оснащены оптико-электронной и радиолокационной аппаратурой. В январе Япония запустила на орбиту спутник Optical 8.

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