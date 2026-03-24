Япония высвободит нефть из совместных с другими странами резервов

Япония в марте текущего года приступит к высвобождению совместных с добывающими странами резервов, которые хранятся на ее территории.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написала японский премьер-министр Санаэ Такаити.

"На протяжении марта планируется приступить к высвобождению совместных резервов с нефтедобывающими странами", - отметила она.

Премьер заверила, что японские власти предпримут все необходимые шаги для минимизации негативного воздействия ближневосточного кризиса на национальную экономику.

Механизм совместного хранения нефтяных резервов с добывающими государствами заключается в размещении нефти странами-производителями, в частности Саудовской Аравией и ОАЭ, на японской территории. Данная схема предоставляет японским компаниям преимущественное право на закупку этих запасов в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств.

Ранее Такаити заявила о намерении направить на рынок нефтяные объемы, эквивалентные 45-дневному потреблению страны. Первоочередному высвобождению подлежали частные резервы, рассчитанные на 15 суток потребления.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.