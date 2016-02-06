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    ​Китай и Япония выразили готовность оказать помощь Тайваню после землетрясения

    Число погибших при обрушении 17-этажного дома в городе Тайвань возросло до пяти

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Японский премьер Синдзо Абэ сообщил, что государство готово оказать любую необходимую помощь Тайваню, где произошло землетрясение магнитудой 6,4, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Я был опечален, когда узнал о таких разрушениях. Я приношу свои глубокие соболезнования", - отметил Абэ в официальном послании главе тайваньской администрации Ма Инцзю.

    Китай также предложил помощь Тайваню после землетрясения. По данным китайского ведомства, отвечающего за отношения с Тайванем, должностные лица в Китае связались с тайваньскими сразу после землетрясения.

    Число погибших при обрушении 17-этажного дома в городе Тайвань возросло до пяти. Кроме того, после землетрясения и его афтершоков на юго-западе острова в больницы попали более 300 человек.

    Помимо полного обрушения одно из домов в Тайване, ряд зданий получили менее серьезные повреждения.

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