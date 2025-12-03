Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Япония выделит Украине средства на разминирование

    Другие страны
    03 декабря, 2025
    • 08:17
    Япония выделит Украине средства на разминирование

    Правительство Японии выделит Украине грант в размере 4 млрд иен (около $25 млн) для проведения работ по разминированию и оказания медицинской помощи.

    Как передает Report, об этом сообщили в японском МИД.

    Соответствующими документами обменялись посол Японии в Украине Масаси Накагомэ и глава украинского МВД Игорь Клименко.

    Японская сторона, указали в ведомстве, намерена сотрудничать в области разминирования, предоставляя соответствующее оборудование, а также проводя образовательные мероприятия, рассказывая о японских технологиях.

    Власти Японии ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Так, украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, и 50 металлодетекторов. Минобороны Японии направило двух специалистов-саперов в Литву, где они примут участие в обучении украинских военнослужащих.

    Япония Украина разминирование
