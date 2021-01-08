Япония вновь обновила антирекорд по числу случаев COVID-19

Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии.

Число новых заражений коронавирусной инфекцией за сутки в Японии превысило 7,8 тысячи человек, что стало новым "антирекордом" с начала эпидемии.

Как сообщает Report, в пятницу COVID-19 подтвержден у не менее 7 882 человек. В частности, вирус был выявлен у 2 392 человек в Токио, что стало вторым по величине показателем. Резкий рост заражений отмечен также в префектурах Канагава (838), Осака (654), Сайтама (496), Тиба (455) и Аити (405).

Обновлен также "антирекорд" по суточной смертности, в пятницу скончались 78 пациентов с коронавирусом.

Общее число заболевших с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 275 595. Всего в стране скончались 3 976 пациентов с коронавирусом. Еще 826 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели 214 396 человек.