О нас
Report Georgia

Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19

Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19 Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило за прошедшие сутки 1 579, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране.
Другие страны
31 июля 2020 г. 20:21
Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19

Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило за прошедшие сутки 1 579, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Минздрава.

Напомним, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в четверг, когда суточный прирост составил 1 301 случай инфицирования. Общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 37 100.

Токио, где за минувшие сутки зарегистрировали 463 случая заражения, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса. Кроме того, ощутимый суточный прирост был отмечен в префектурах Осака (216), Айти (193) и Фукуока (170).

Общее число летальных исходов по всей стране составляет 1 024, за сутки этот показатель увеличился на четыре. Всего в стране выздоровели порядка 25,5 тыс. человек. При этом 87 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada yenidən rekord yoluxma qeydə alındı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
Российский эксперт о боях на границе: Пашиняну это выгодно - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2020 г. 14:12
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
Марков: Случившееся показывает, что карабахский конфликт требует своего решения
13 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

21:30
Компания Apple стала самой дорогой компанией в мире Финансы
21:17
В Испании разрабатывают спрей против COVID-19 Наука и образование
20:42
ВидеоУмер режиссер Алан Паркер Шоу-бизнес
20:21
Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту COVID-19 Другие страны
19:54
В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали Другие страны
19:35
Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировалиОБНОВЛЕНО Другие страны
19:15
Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности в 14 городах Другие страны
18:57
Минфин США ввел санкции против двух граждан и компании Китая Другие страны
18:30
Четыре человека из одной семьи обнаружены мертвыми на турбазе Другие страны
18:22
Депутаты парламента отозваны с отпусков Милли Меджлис
18:06
Аллахшукюр Пашазаде: Не обязательно каждый должен резать жертвенное животное на Гурбан-байрамы Внутренняя политика
17:53
Джанни Де Бьязи поздравил мусульман с Гурбан-байрамы Футбол
17:45
Депутаты Милли Меджлиса потребовали созвать внеочередную сессию Милли Меджлис
17:18
На Ясамале произошел пожар в многоэтажном доме Происшествия
17:13
ФотоОктай Ширалиев обсудил с TƏBİB и миссией ВОЗ борьбу с COVID-19 Здоровье
Вся новостная лента