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Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП из-за пандемии

Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП из-за пандемии Власти Японии сохранили прогноз по снижению валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2,2% к концу 2020 года из-за влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны.
Другие страны
3 августа 2020 г. 05:40
Япония сохранила прогноз по годовому снижению ВВП из-за пандемии

Власти Японии сохранили прогноз по снижению валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2,2% к концу 2020 года из-за влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные правительством в понедельник.

В них отмечается, что реальное снижение ВВП в первом квартале 2020 года после пересчета статистических данных составило 0,6% по сравнению с последним кварталом 2019 года. В правительстве страны полагают, что при сохранении текущей динамики ВВП страны к концу года снизится на 2,2%. Аналогичный прогноз правительство Японии уже делало в начале июня этого года.

В то же время в конце июля японское общественное телевидение сообщало, что в 2020 финансовом году (апрель 2020 - март 2021 гг.) ВВП страны может снизиться на 4,5% из-за пандемии.

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