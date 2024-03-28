Япония рассмотрит вопрос о возобновлении финансирования БАПОР

Япония намерена рассмотреть возможность возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), но настаивает на повышении прозрачности этой структуры и укреплении ее сотрудничества с междуна

Япония намерена рассмотреть возможность возобновить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), но настаивает на повышении прозрачности этой структуры и укреплении ее сотрудничества с международным сообществом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Японии по итогам встречи главы ведомства Ёко Камикавы и генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини в Токио.

"Министр Камикава высказалась за усиление комплексных проверок организации, укрепление сотрудничества с другими международными организациями, повышение роли женщин в руководстве. В дополнение к этому было указано, что важно обеспечить прозрачность и мониторинг финансов внутри организации, а также нейтралитет ее сотрудников", - отмечается в сообщении.

В ответ на это Лаззарини заявил, что БАПОР вместе с Японией намерено создать новую структуру для управления и мониторинга проектов, и японскому персоналу БАПОР будет предложено играть активную роль в этой системе. "На основании этого обе стороны согласились внести окончательные коррективы в отношении усилий, необходимых для возобновления взносов со стороны Японии", - заключили в МИД.

В конце января несколько стран, включая Великобританию, Германию, США и Японию, объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрений в связях с движением ХАМАС. Недавно Австралия, Дания, Канада и Швеция возобновили финансирование агентства, однако другие его доноры пока не сделали этого.