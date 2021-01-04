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Япония приостановит въезд бизнес-делегаций из стран, где выявят новый штамм COVID-19

Япония приостановит въезд бизнес-делегаций из стран, где выявят новый штамм COVID-19 Правительство Японии приостановит въезд в страну бизнес-делегаций из других государств в случае выявления на их территории нового штамма коронавируса
Другие страны
4 января 2021 г. 09:13
Япония приостановит въезд бизнес-делегаций из стран, где выявят новый штамм COVID-19

Правительство Японии приостановит въезд в страну бизнес-делегаций из других государств в случае выявления на их территории нового штамма коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в Токио заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Касательно въезда бизнес-делегаций - этот процесс будет немедленно приостановлен в случае выявления нового штамма коронавируса на территории страны-партнера", - сказал глава правительства.

28 декабря 2020 года в Японии вступил в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма из Великобритании. Такие меры будут действовать минимум до конца января следующего года. В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

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