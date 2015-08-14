​Япония принесла свои извинения за действия во время Второй Мировой войны

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Японский премьер-министр Синдзо Абе в своей речи по случаю 70-летия капитуляции его страны во Второй мировой войне признал, что Япония принесла "неизмеримый ущерб и страдания" невинным людям, сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си.

В то же время он отметил, что поколения людей, не принимавшие участия в конфликте, не должны быть обременены постоянными извинениями.

По его словам, Япония должна быть уверенной, что подобный конфликт никогда больше не повторится.

Отдельно Абе заявил об искреннем раскаянии перед женщинами, достоинство которых было унижено во время войны.

По некоторым оценкам, в публичных домах, созданных для японских солдат, оказалось против своей воли около 200 тыс. женщин, в основном из Кореи и Китая, а также из Филиппин, Индонезии и Тайваня.