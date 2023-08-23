Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд

Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите международной Крымской платформы в Киеве.

Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите международной Крымской платформы в Киеве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Япония будет постоянно обеспечивать (Украине – ИФ-У) разнообразную помощь в размере до 7 млрд американских долларов в зависимости от потребностей", - заявил он.

Кроме того, Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, отметил он.

Кисида в очередной раз повторил, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, а также продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами "G-7", и присоединяется к санкциям против России, обеспечивая постоянную поддержку Украине.

"Я посещал Киев и Бучу в марте текущего года и стал свидетелем трагедии своими глазами. Это подтвердило мою убежденность в том, что агрессия России против Украины является чрезвычайным актом, пикурирующим основы международного порядка", - сказал он.

Как подчеркнул Кисида, "Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю".