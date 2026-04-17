    Япония потратит на оборону в 2026 году свыше $66 млрд

    17 апреля, 2026
    Военные расходы Японии в 2026 финансовом году, стартовавшем 1 апреля 2026 года, достигнут приблизительно 1,9% от валового внутреннего продукта страны.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

    По его словам, совокупный оборонный бюджет, включая сопутствующие статьи расходов, достигнет приблизительно 10,6 трлн иен ($66,7 млрд).

    "Относительно ВВП данный показатель составит порядка 1,9%", - уточнил Коидзуми, добавив, что расчет производится на основе ВВП 2022 года - периода, когда была утверждена обновленная стратегия национальной безопасности. В случае использования прогнозного значения ВВП на 2026 финансовый год доля оборонных трат составит 1,5%, указал руководитель военного ведомства.

    Коидзуми подчеркнул, что увеличение расходов на оборону осуществляется в соответствии с обновленной стратегией национальной безопасности. Военный бюджет Японии в иеновом исчислении в очередной раз установит исторический максимум, при этом уже в 2025 году он достигал отметки в 2% от ВВП, тогда как первоначально выход на этот уровень планировался лишь к весне 2028 года.

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей