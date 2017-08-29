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    Япония послала КНДР решительный протест в связи с запуском ракеты

    Это событие имело место в связи с очередным ракетным пуском КНДР

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Японское правительство провело во вторник экстренное заседание Совета национальной безопасности.

    Как передает Report, это событие имело место в связи с очередным ракетным пуском КНДР.

    По данным местных СМИ, Япония послала северокорейскому правительству протест.

    Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что подобные прецеденты — это серьезная угроза как для безопасности Японии, так и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

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