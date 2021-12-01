Япония полностью запретила въезд иностранцев из 10 стран Африки

Япония полностью запрещает въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из 10 стран Африки по причине распространения омикрон-штамма коронавируса.

Япония полностью запрещает въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из 10 стран Африки по причине распространения омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

В список вошли Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Японцы, прилетающие из указанных регионов, должны будут пройти двухнедельный карантин, включая 10 дней в специальном отеле. Меры вступают в силу со 2 декабря.

В настоящее время Япония применяет усиленный пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов,