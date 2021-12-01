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Япония полностью запретила въезд иностранцев из 10 стран Африки

Япония полностью запретила въезд иностранцев из 10 стран Африки Япония полностью запрещает въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из 10 стран Африки по причине распространения омикрон-штамма коронавируса.
Другие страны
1 декабря 2021 г. 06:37
Япония полностью запретила въезд иностранцев из 10 стран Африки

Япония полностью запрещает въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из 10 стран Африки по причине распространения омикрон-штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство иностранных дел Японии.

В список вошли Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Японцы, прилетающие из указанных регионов, должны будут пройти двухнедельный карантин, включая 10 дней в специальном отеле. Меры вступают в силу со 2 декабря.

В настоящее время Япония применяет усиленный пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов,

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