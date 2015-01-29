​Япония подтвердила подлинность видео "Исламского государства"

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что вероятность подлинности распространенного видео террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" высока.

Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" опубликовали новое видео с требованием обменять заложников на террористку Саджиду ар-Ришави до конца этого дня на турецкой границе.

Требования боевиков на видео озвучил японский заложник Кэндзи Гото. Пресс-секретарь премьер-министра Японии рассказал, что на видео звучит именно его голос.