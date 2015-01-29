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    ​Япония подтвердила подлинность видео "Исламского государства"

    Требования боевиков на видео озвучил японский заложник Кэндзи Гото

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что вероятность подлинности распространенного видео террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" высока.

    Как передает Report, об этом сообщает Kyodo.

    Ранее боевики террористической группировки "Исламское государство" опубликовали новое видео с требованием обменять заложников на террористку Саджиду ар-Ришави до конца этого дня на турецкой границе.

    Требования боевиков на видео озвучил японский заложник Кэндзи Гото. Пресс-секретарь премьер-министра Японии рассказал, что на видео звучит именно его голос.

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