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Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС

Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС Правительство Японии намеревается заморозить активы членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября.
Другие страны
30 октября 2023 г. 07:55
Япония планирует заморозить активы руководства ХАМАС

Правительство Японии намеревается заморозить активы членов руководства палестинского движения ХАМАС в связи с атакой на Израиль 7 октября.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, речь идет об активах не менее девяти членов руководства ХАМАС. Подчеркивается, что таким шагом японские власти намереваются четко продемонстрировать свою позицию по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что санкционный пакет может быть утвержден уже во вторник.

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно воздержался от комментариев по этой теме, не подтвердив, но и не опровергнув соответствующие сообщения японских СМИ. В то же время он в очередной раз повторил японскую позицию, осудив "террористические атаки ХАМАС на Израиль" и призвав все стороны конфликта к соблюдению международного права.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против участников палестинского движения ХАМАС и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС) в связи с атакой палестинских боевиков на Израиль 7 октября.

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