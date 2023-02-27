Япония планирует закупить в США до 400 крылатых ракет Tomahawk

Правительство Японии намерено закупить в США до 400 крылатых ракет Tomahawk.

Правительство Японии намерено закупить в США до 400 крылатых ракет Tomahawk.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo, которое ссылается на сведения, такое разъяснение сделали в понедельник в совете бюджетной комиссии нижней палаты парламента страны представители правящих партий

Правительство Японии ранее сообщало только о намерении закупить в США ракеты Tomahawk в интересах получения потенциала так называемого ответного удара по территории возможного противника. Однако представители кабинета отказывались назвать конкретное количество этих вооружений, ссылаясь на необходимость соблюдать секретность. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Токио намерен закупить до 500 ракет Tomahawk.

Их размещение на боевых кораблях ВМС Японии планируется ориентировочно на 2026 год. О характеристиках закупаемых в США ракет не сообщается, они могут иметь дальность от 1,6 до 2,5 тыс. км. Одновременно Токио ведет сейчас модернизацию своих собственных ракет Type 12, их дальность должна превысить 1 тыс. км. Эти вооружения создаются для мобильных наземных установок, а также в версиях для кораблей и самолетов.