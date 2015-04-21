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    ​Япония отныне в документах будет называть Грузию Джорджией

    С 22 апреля Япония изменяет официальное название Грузии в японском языке с Gurujia на Jojia

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Япония с 22 апреля во всех официальных документах, касающихся Грузии, на английском языке будет использовать название Georgia.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Японии в Тбилиси во вторник.

    "С 22 апреля Япония изменяет официальное название Грузии в японском языке с "Gurujia" на "Jojia" (Georgia). Решение было принято по просьбе правительства Грузии", - говорится в сообщении.

    Власти Грузии в последние годы неоднократно обращались к Японии с просьбой называть страну в официальных документах Джорджией.

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