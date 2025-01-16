Япония открыла постоянное представительство при НАТО

Япония открыла отдельное постоянное представительство при НАТО.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил японский МИД.
Ранее функции представительства выполняло японское посольство в Бельгии.
"Япония и НАТО являются партнерами, разделяющими фундаментальные ценности и стратегические интересы. Отношения между Японией и НАТО развивались в последние годы, поскольку стало еще более очевидно, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов неделимы", - говорится в сообщении ведомства. Постоянным представителем при альянсе назначен бывший посол в Сенегале Осаму Идзава.
Миссия Японии при НАТО, которая структурно являлась частью японского посольства в Брюсселе, открылась в 2018 году. Создание отдельной организационной структуры, как считают в МИД, "позволит Японии еще более эффективно сотрудничать с НАТО и вносить вклад в дальнейшее укрепление и развитие отношений в будущем".