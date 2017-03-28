Япония отказалась участвовать в переговорах по антиядерной конвенции ООН

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Япония не будет принимать участие в переговорах по конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия, которые начались в штаб-квартире ООН.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник в Нью-Йорке специальный посол Японии по разоружению Нобусигэ Такамидзава.

"Учитывая нынешние обстоятельства, Японии было бы сложно принимать конструктивное участие в обсуждении. Вместе с тем очень важно, чтобы были предприняты эффективные меры (по ядерному разоружению - прим. ТАСС), и в этот процесс были вовлечены как страны, обладающие таким оружием, так и неядерные государства", - приводит его слова агентство Kyodo.